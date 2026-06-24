Ancelotti destaca evolução do Brasil e retorno de Neymar após vitória na Copa

Seleção venceu a Escócia por 3 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata da competição

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 23:18
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Legenda: Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.
Foto: Rafael Ribeiro / CBF
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Carlo Ancelotti celebrou a vitória do Brasil por 3 a 0 diante da Escócia, nesta quarta-feira (24). As seleções se enfrentaram em duelo da última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O técnico destacou a evolução da equipe e avaliou o retorno de Neymar, que voltou a entrar em campo após lesão.

"Teve a oportunidade de jogar porque ele merecia jogar, trabalhou e treinou para recuperar com muito profissionalismo. Ele, por suas qualidades, pode ajudar o time nessa Copa do Mundo. Jogou bem os poucos minutos que jogou. Neymar não precisa de motivação para jogar, nenhum jogador precisa disso para jogar com a camisa do Brasil, e com Neymar é o mesmo. Tem 34 anos e tem a mesma paixão que um menino tem para jogar pelo Brasil", afirmou o técnico em coletiva de imprensa. 

Depois de empatar com Marrocos na estreia, vencer o Haiti e superar a Escócia, a Seleção Brasileira avançou ao mata-mata da competição.  O técnico destacou a força do grupo.

"Agora estamos jogando como uma equipe, esse é o objetivo. Não estamos perfeitos, temos coisas a melhorar. Podemos ser um pouco mais rápidos quando temos o controle. Estou contente porque o time melhorou muito. No mata-mata a solidez é muito importante. Temos um time sólido. Comparando com o primeiro jogo, temos menos erros, mais ritmo, mais efetividade na frente", finalizou o treinador.  

O Brasil poderá enfrentar Japão, Holanda ou Suécia na próxima fase. A partida será na segunda-feira (29), a partir das 14h (de Brasília).

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