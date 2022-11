Neymar é homenageado por torcida indiana com totem de 100 metros

O atacante Neymar está entre os astros mais celebrados da Copa do Mundo do Catar de 2022. Destaque da Seleção Brasileira, o atleta do Paris Saint-Germain (PSG) recebeu uma grande homenagem de torcedores indianos: um ‘boneco’ de 100 metros de altura em Kerala, na Índia.

O totem foi montado em uma estrutura metálica e precisou de um guindaste para a montagem. As imagens viralizaram nas redes sociais, com outras regiões do país também prestando homenagens.

Em Ottapalam, Neymar ganhou um objeto de 32 metros e custo de 300 mil rúpias indianas (cerca de R$ 20 mil). Já no vilarejo de Pullavoor, um totem de 12 metros foi erguido em alusão ao atleta.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo ocorre na quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16h (de Brasília), no Estádio de Lusail. Os demais membros do chaveamento são: Camarões e Sérvia.