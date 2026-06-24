Marrocos vira sobre Haiti por 4 a 2 e se classifica em 2° lugar no Grupo C

Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2 na noite desta quarta-feira (24/03) no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta-EUA, pela 3° rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Com o resultado e a vitória brasileira por 3 a 0 contra os escoceses, o Brasil passa em 1° lugar no grupo com 7 pontos, e Marrocos em 2° lugar, também com 7 pontos, mas com saldo de gols inferior. Os gols marroquinos foram de Hakimi, Saibari, Rahimi e Yassine, enquanto os gols haitianos foram de Bounou (contra) e Isidor.
COMO FOI O JOGO
Marrocos disputava com o Brasil a classificação pelo 1° lugar do Grupo C, e para isso precisava golear o Haiti e construir um saldo de gols que superasse o saldo de gols brasileiros. Apesar da constante posse de bola, foi o Haiti que abriu o placar.
Aos 10 minutos do 1° tempo em jogada pelo lado direito do campo, Duverne dá passe rasteiro para a pequena área, encontrando os pés de Lenny Joseph, que finaliza no goleiro Bounou e entra. Gol contra do marroquino.
Marrocos iguala aos 38 minutos. El Khannouss bate cruzado pela esquerda. Placide chega a tocar na bola, mas Hakimi chega na pequena área a tempo e balança o barbante.
Poucos minutos depois, Haiti se aproveita de erro na saída de bola de Marrocos. Duverne intercepta a bola com a cabeça, que sobra para Isidor e faz um golaço de fora da área. Na sequência, aos 45, Marrocos empata mais uma vez. Hakimi chega na linha de fundo e cruza para a área, onde Saibari chuta no canto e converte o gol. Final do primeiro tempo.
SEGUNDO TEMPO
A igualdade no placar durou até os 32 minutos. Em pressão da seleção marroquina, Hakimi cruzou na primeira trave para Riad, que desviou para trás, fazendo a bola chegar em Rahimi, que bateu no ângulo do gol, colocando Marrocos na frente pela primeira vez no jogo.
Por fim aos 43 minutos, os marroquinos conseguem "matar" o jogo. Arcus, defensor haitiano, espera a bola sair pela linha de fundo, mas não faz a proteção e tem a posse tomada por Rahimi, que cruza rasteiro para Yassine marcar. Quarto gol de marrocos, cravando a classificação para o mata-mata da competição.