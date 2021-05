Fortaleza goleia Atlético por 6 a 0 e garante vaga na final do Campeonato Cearense

O Fortaleza está na final do Campeonato Cearense. Na noite desta quarta-feira (19) o Tricolor de Aço goleou o Atlético por 6 a 0, na Arena Castelão, e garantiu vaga na decisão do certame estadual. Lucas Crispim (2x), Yago Pikachu, Romarinho, Ronald e Luiz Henrique marcaram os gols da partida.

O Leão do Pici decide o Estadual em jogo único com o Ceará no domingo, às 17 horas, no Castelão. Por ter a melhor campanha, o Fortaleza joga pelo empate para ser tricampeão cearense.

1º tempo

Com amplo favoritismo e com a vantagem do empate para garantir vaga na final, o Fortaleza começou o jogo levando um susto, em cabeçada de Junior Goiano que Felipe Alves defendeu com os pés.

Mas depois disso, o Leão foi tomando conta do jogo, com uma equipe extremamente ofensiva montada por Vojvoda. Com uma linha de 3 na frente e dois meias, o Leão marcava a saída de bola do Atlético, passou a controlar o jogo e abriu o placar aos 10 minutos: Pikachu lançou para Robson, que cruzou para o meio da área e Lucas Crispim finalizou com categoria: 1 a 0.

Legenda: O meia Lucas Crispim foi o destaque do jogo com dois gols Foto: THIAGO GADELHA

Com a vantagem, o Fortaleza foi valorizando a posse de bola com paciência a pedido de seu treinador e buscando espaços para finalizar as jogadas. Wellington Paulista e Marcelo Benevenutto tiveram as melhores chances, mas cabecearam para fora.

2º tempo

No 2º tempo, o Atlético repetiu a estratégia de tentar surpreender no início, com mais uma vez exigindo grande defesa de Felipe Alves aos 9 minutos em finalizaçao de Wandson.

Mas com um time muito superior, o Fortaleza foi preciso do ataque seguinte e ampliou: Titi lançou Robson, que cruzou para Pikachu dominar e bater forte para o gol, aos 15 minutos: 2 a 0.

Com uma vantagem ainda maior, o técnico Vojvoda mudou algumas peças e o ritmo do Leão se intensificou, construindo a goleada diante de um adversário brioso, mas já cansado.

Legenda: O Atlético se superou para chegar até as semifinais, mas não resistiu ao poderio do Fortaleza, sentindo demais a reta final do jogo Foto: THIAGO GADELHA

O 3º foi um golaço, em cobrança de falta de Lucas Crispim, que mandou de longe com categoria, aos 29 minutos.

Com o adversário já batido, o Leão fez 3 gols depois do 40 minutos, com Romarinho, Ronald e Luiz Henrique, garantindo sua vaga na decisão do Estadual com tranquilidade.