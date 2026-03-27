Fortaleza anuncia lateral-esquerdo Maurício com obrigação de renovação até 2027

O Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (27), a contratação do lateral-esquerdo Maurício. O atleta de 24 anos chega por empréstimo junto ao Londrina até o fim de 2026, com obrigação de renovação para 2027.

Nas últimas três temporadas, o jogador defendeu o time paranaense. Foram 75 partidas, com sete gols e cinco assistências. Com características ofensivas, de força física e velocidade, também pode atuar pelo lado-direito.

"Quando recebi a proposta do Fortaleza, eu não pensei duas vezes, é um clube gigante. Falei logo para os meus empresários a minha vontade de vir. Fiquei muito feliz também pela recepção, fui muito bem recebido por todos aqui. Estou pronto para estrear, muito feliz e motivado para dar meu máximo em campo".

Revelado pelo Coimbra-MG, Maurício acumula passagens por equipes como Boa Esporte-MG, Vila Nova-MG e Leixões, de Portugal. Com o encerramento da janela de transferências nesta sexta (27), a expectativa é que o defensor seja o último reforço do Leão para o início da Série B do Brasileiro.

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