Ferroviário perde para o Mirassol na estreia da Série C do Brasileiro

O Ferroviário estreou com derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (10), o Tubarão da Barra foi até o estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e acabou derrotado pelo time da casa por 2 a 1.

O time cearense até saiu na frente, logo no início do jogo, com o artilheiro Edson Cariús, mas acabou sofrendo a virada com dois gols em jogadas de bola parada. Camilo, de pênalti, e Ivan, em cobrança de falta, decretaram a virada para o time da casa.

Com o resultado, a equipe Coral não pontua na 1ª rodada da competição. O time comandado pelo técnico Roberto Fonseca volta a campo no próximo sábado (16), para enfrentar o ABC-RN, no estádio Ronaldão, em Pacajus.

Já o Mirassol encara a Aparecidense, no estádio Aníbal de Toledo, em Goiânia, no domingo (17).