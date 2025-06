Em meio a especulações de demissão de Vojvoda, Marcelo Paz está na Itália com a categoria de base

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz está na Itália, junto com a delegação do Sub-13 do clube. Em meio a possível saída do técnico Juan Pablo Vojvoda, que comanda a equipe profissional do clube, o dirigente posou ao lado dos meninos que venceram o torneio em Roma.

O Fortaleza chega ao meio da temporada vivendo forte crise. A equipe comandada pelo técnico argentino continua na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após ser derrotada pelo Santos na última rodada da competição.

Com as férias dadas para elenco e comissão técnica nesta Data Fifa, os rumores de uma possível saída do treinador crescem. Vojvoda está na Argentina, com a família, onde vai descansar e avaliar a situação dele no comando do time cearense. Caso ela seja desligado pelo Fortaleza, será o próprio Marcelo Paz o responsável por comunicar a decisão.

O Fortaleza volta a campo somente no dia 12 de julho, quando enfrenta o Ceará em Clássico-Rei pelo Campeonato Brasileiro. A euqipe também disputa a Copa do Nordeste e a Libertadores.