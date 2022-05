Conmebol multa Ceará em quase R$ 25 mil por infringir o Manual de Clubes

A Comissão Disciplinar da Conmebol puniu o Ceará nesta quarta-feira (4) em US$ 5 mil (R$ 24.600) por infrigir o artigo 5.1.9 do Manual de Clubes da Conmebol. O valor da multa "será debitado automaticamente das cotas" que o clube recebe por disputar a Copa Sul-Americana.

A infração está ligada a ingestão de líquidos à beira do gramado. Em caso de nova infração ao artigo, a Conmebol pode acionar " o disposto no Art. 31 do Código Disciplinar da CONMEBOL, e as consequências que do mesmo possam ser derivadas".

A punição é a 2ª sofrida pela equipe cearense na Sul-Americana. Na última terça-feira (3), a Conmebol multou o Ceará em US$ 3 mil (R$ 14.760) por infringir os artigos 19 e 20 do Regulamento de Segurança.

