Brasileirão Sub-20 tem vitória do Fortaleza e derrota do Ceará na 5ª rodada

O Campeonato Brasileiro Sub-20 encerrou a 5ª rodada com Ceará e Fortaleza apresentando resultados distintos na fase de grupos. Os times entraram em campo nesta quinta-feira (29), com o Vovô perdendo para o Flamengo, fora de casa, e o Leão vencendo o Bahia como mandante.

No Rio de Janeiro, no Estádio da Gávea, o Alvinegro de Porangabuçu foi superado por 1 a 0, com gol de Ryan Luka na volta do intervalo. O placar deixou a equipe cearense em 7º do Grupo B, com seis pontos.

No CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o time tricolor venceu o clássico nordestino com gols de Iarley e Riquelme. O triunfo deixa a equipe na 7ª colocação do Grupo A, com seis pontos.

Próxima rodada

O Ceará encara o Cuiabá na próxima quarta (5), às 20h, na Arena Pantanal. O Fortaleza tem pela frente o Atlético-GO na quinta (6), às 15h, no estádio Presidente Vargas (PV).

Vale ressaltar que o regulamento prevê confrontos entre os integrantes do mesmo chaveamentos, em jogos de ida. Ao término das rodadas, os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final.