Kylie Jenner e Travis Scott estariam se separando, diz jornal

A bilionária e influenciadora Kylie Jenner, parte do clã Kardashian, estaria se separando do rapper Travis Scott, segundo o portal online Us Weekly.

Os dois já teriam se separado, mas reatado em fevereiro de 2020.

"Kylie e Travis terminaram novamente, eles deveriam passar as férias juntos, mas ela foi para Aspen para ficar com sua família e amigos lá", afirmou fonte próxima ao suposto ex-casal.

“Isso já aconteceu tantas vezes antes, mas sempre permanecem amigos e pais presentes para os filhos", completou.

A notícia ocorre após Kylie ter levado a filha, a pequena Stormi, de 4 anos, para uma viagem de Ano Novo em Aspen, Colorado, com Hailey e Justin Bieber. Ela chegou a compartilhar um vídeo com a filha andando de trenó no seu TikTok.

Kylie e Scott namoraram em 2017, e a empresária escondeu toda a gravidez do rapper, até o nascimento de Stormi, em fevereiro de 2018. No ano passado, Kylie deu à luz ao segundo filho do casal.