Dois filhos de Tina Turner morreram anos antes da cantora; conheça história da família

Quando não estava brilhando nos palcos, a cantora Tina Turner, falecida nessa quarta-feira (24), dedicava-se a outra importante atividade, a de ser mãe. Ao longo da vida, ela teve quatro filhos: Craig, Ronnie, Ike Jr e Michael Turner.

Os dois primeiros são biológicos, sendo Craig fruto de seu relacionamento com o saxofonista Raymond Hill, e Ronnie resultado da união com o também músico Ike Turner. Ike Jr e Michael, porém, são filhos somente do artista, sendo adotados pela cantora após a morte da mãe deles.

HERDEIROS

Craig

Filho mais velho de Tina, Craig não seguiu os passos dos pais: invés de explorar o mundo da música, o herdeiro trabalhou como corretor de imóveis em Beverly Hills, Califórnia. Em 2018, Craig faleceu após, aparentemente, cometer suicídio, aos 55 anos.

Na época, a artista homenageou o filho com um texto emocionante nas redes sociais: “Meu momento mais triste como mãe. Na quinta-feira, 19 de julho de 2018, dei meu último adeus ao meu filho, Craig Raymond Turner, quando me reuni com a família e amigos para espalhar suas cinzas na costa da Califórnia [...] Ele tinha 55 anos quando morreu tão tragicamente, mas sempre será meu bebê".

Ronnie

Diferente do irmão, Ronnie aventurou-se na carreira artística, chegando a fazer parte do grupo musical “Manufactured Funk”, onde tocou baixo. Em dezembro do ano passado, o músico morreu, aos 62 anos, após enfrentar um câncer de colón.

Lamentando a morte do herdeiro, Tina escreveu: “Ronnie, você deixou o mundo muito cedo. Na tristeza, eu fecho meus olhos e penso em você. Meu filho amado.”

Ike Turner Jr.

Assim como Ronnie, Ike Turner Jr. também seguiu o exemplo dos pais, construindo uma carreira no universo musical: lançando músicas de sucesso, ele chegou a ganhar um Grammy, mais importante prêmio da área, na categoria “Melhor Álbum de Blues Tradicional”.

Em 2017, Ike Jr. deu inicio à banda “The Love Thang”, uma parceria com o artista Sweet Randi Love. O grupo lançou o single “Freaky!”.

Michael Turner

Assim como Craig, Michael preferiu ficar longe da fama. De acordo com um artigo da revista People, ele enfrentou problemas com vícios.