‘Caldeirão com Mion’ recebe convidados em ‘esquenta’ do jogo do Brasil neste sábado (4)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (4) segue destacando a Copa do Mundo. Em transmissão ao vivo, o apresentador Marcos Mion vai comandar uma “resenha” sobre a Seleção Brasileira.

No “Churrascão do Mion”, o tema principal será o jogo entre Brasil e Noruega, marcado para este domingo (5).

Mion e convidados irão debater as expectativas para a partida e avaliar como o time brasileiro tem se saído na competição.

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O apresentador vai receber o projeto musical Cê tá doido, formado por Panda, Ícaro e Gilmar, e Humberto e Ronaldo.

Completam a escalação os apresentadores Fátima Bernardes e Thiago Oliveira, o repórter Raphael de Angeli, o ator e influenciador Ricardo Cubba e a atleta Nathalia Guitler.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (4)?

O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h15h.

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.