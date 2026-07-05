Globo Rural deste domingo (5) traz reportagem especial sobre produção de caju

Programa mostra como essa produção gera emprego e renda para pequenos agricultores no sertão de Pernambuco.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Programa vai ao ar neste domingo (5).
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O Globo Rural deste domingo (5) apresentará uma reportagem especial sobre a produção de caju no sertão de Pernambuco. Eles vão abordar como essa produção gera emprego e renda para pequenos agricultores. 

Além disso, também vão abordar problemas com o clima. As reportagens mostram a seca na Bahia, prejudicando a lavoura de milho, e os temporais no Rio Grande do Sul. 

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