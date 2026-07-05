Globo Rural deste domingo (5) traz reportagem especial sobre produção de caju

O Globo Rural deste domingo (5) apresentará uma reportagem especial sobre a produção de caju no sertão de Pernambuco. Eles vão abordar como essa produção gera emprego e renda para pequenos agricultores.

Além disso, também vão abordar problemas com o clima. As reportagens mostram a seca na Bahia, prejudicando a lavoura de milho, e os temporais no Rio Grande do Sul.

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Que horas começa o Globo Rural hoje (5)?

O "Globo Rural" começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay.