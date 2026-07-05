'Viver Sertanejo' recebe Mariana Fagundes e a dupla Kleo Dibah e Rafael neste domingo (5)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (5) recebe a cantora Mariana Fagundes, assim como a dupla Kleo Dibah e Rafael. O programa é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar a partir das 9h40, na TV Globo.
Eles vão trazer destaques de suas carreiras, compartilhar desafios e conquistas. Os artistas ainda farão apresentações ao lado de Daniel.
Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Matheus Pereira, direção de Rafael Boucinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.
Que horas começa "Viver Sertanejo"?
O programa "Viver Sertanejo" é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar neste domingo (5), a partir das 9h40, logo após o "Globo Rural".
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