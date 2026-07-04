Retorno do Kid Abelha é celebrado no Altas Horas deste sábado (4)

Neste sábado (4), o “Altas Horas” vai receber a banda Kid Abelha, formada por Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato, em celebração ao retorno do grupo de pop rock.

O trio será recebido por Serginho Groisman e irá lembrar histórias e momentos marcantes da história de mais de 40 anos. O Kid Abelha irá retornar aos palcos após mais de uma década. Fortaleza é uma das cidades que vai receber a turnê do grupo.

Na trilha sonora do programa, sucessos como “Te Amo Pra Sempre”, “Na Rua, na Chuva, na Fazenda” e “Fixação”.

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Além da atração musical, o “Altas Horas” também convida nesta edição as atrizes Mel Lisboa e Malu Rodrigues, as cantoras Roberta Campos e Duda Beat, o cantor Pedro Calais e o músico e cantor Lucas Lima.

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (4)?

O "Altas Horas" começa a partir das 22h25, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.

O programa tem direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco.