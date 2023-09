Cearense Marina Araújo celebra participação no 'The Taste Brasil': 'uma experiência incrível'

O Ceará está representado por Marina Araújo na sexta temporada do "The Taste Brasil", que estreou nesta terça-feira (26), pela Globoplay e pelo GNT. A chef que, em 2016, foi a vencedora de episódio do programa “Que seja doce”, emocionou e conquistou os chefs mentores na sua nova empreitada em um reality.

No “The Taste”, após seletiva com 30 cozinheiros, Marina foi escolhida para a equipe de Manu Ferraz, dona do “A Baianeira”, em São Paulo, e responsável pela assinatura da cozinha do restaurante do Hotel Fera, em Salvador.

Assuntos relacionados

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a cearense vibrou com a oportunidade. "Esta é uma experiência incrível. Os 30 participantes que estavam ali no primeiro programa eram cozinheiros muito preparados. Pessoas com histórias de vida muito bonitas. Fiquei realizada por eu ter conseguido passar para a próxima fase", declarou ela, que é a única mulher no grupo de Manu Ferraz. Os demais colegas de time são Rafael Aoki, Max Rebussi e Bruno Faro.

Marina, que atualmente é diretora do Mercado AlimentaCE, contou que entrou no grupo em que almejava. Ela foi elogiada por todos os chefs mentores - Claude Troisgros, Felipe Bronze, Manu Buffara e Manu Ferraz - e escolhida por Ferraz porque os demais entenderam que os perfis das duas eram muito próximo, em relação à origem e, principalmente, à forma de cozinhar. "Admiro muito a minha mentora. Eu fiz a minha receita, que foi mirando nela".

Marina Araújo Cozinheira participante do 'The Taste Brasil' Tô realmente muito feliz de ter essa oportunidade de mostrar uma cozinha com base nos meus ancestrais, nos povos originários, que eu trabalho e estudo

Receita

No programa, Marina apresentou um grolado de sururu com lagosta, prato tipicamente regional, um pirão grosso, mas rústico, feito com caldo de peixe. “Tô elevando o potencial dos ingredientes, do mangue, do mar, e as preparações dos povos originários”, disse, durante o episódio.

A participante estreou fazendo os chefs mentores se emocionar. Ao se apresentar, ela contou que ama trabalhar com cultura alimentar e que sua base vem do que aprendeu com a mãe. "Minha mãe era cozinheira, desencarnou há 16 anos. Ela me ensinou a partilhar. Dizia que se a gente não veio ao mundo para servir, não servimos para viver", disse a cearense, que ficou com lágrimas nos olhos, logo depois de ouvir uma analogia de Manu Ferraz: "O serviço é preto e branco, a hospitalidade é colorida".

Durante o bate-papo, ela explicou que todos os episódios do programa já estão gravados, mas que, por conta da confidencialidade, não pode revelar detalhes do que vem por aí. "Estou muito feliz, aprendendo muito, e vamos ver o que vem nos próximos programas", afirmou.

Nas redes sociais, Marina publicou momentos de sua estreia, enquanto assistia, ansiosa, com amigos e familiares. "Entrei no 'The Taste'", vibrou.

Os dez episódios da nova temporada do reality serão disponibilizados semanalmente, às terças e quintas, às 18h no Globoplay, e às 22h30, no GNT, com candidatos disputando um prêmio de R$ 100 mil.