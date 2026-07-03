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Erika Hilton aciona órgão de defesa do consumidor após PlayStation anunciar fim das mídias físicas

Empresa de videogames não irá mais produzir versões dos seus jogos em disco a partir de 2028.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 22:09)
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Legenda: Deputada afirma que política da Sony não valoriza os consumidores.
Foto: Reprodução.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou, nesta sexta-feira (3), que acionou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) contra a Sony após a empresa anunciar que não irá mais produzir jogos em mídia física.

Segundo a parlamentar, há uma série de problemas com relação à medida, anunciada na empresa na última quarta-feira (1º). Uma delas se refere à utilização das versões com leitor de disco do PlayStation 5.

"Os consoles hoje contam com o leitor de mídia física e continuam sendo vendidos. Inclusive, os consumidores pagam a mais pelas versões com leitor de mídia física. Ou seja, há o compromisso implícito de que este leitor terá utilidade nos anos que virão", afirmou, em post no X.

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A deputada reforçou que a migração para um sistema inteiramente digital afetará o mercado de usados e forçará o consumidor a concordar com as políticas de precificação e disponibilização de jogos da própria Sony.

"A venda exclusivamente digital de jogos também fortalece o monopólio das lojas de cada empresa de consoles. Os consumidores terão direito de revender ou emprestar seus jogos digitais? Suspeito que não", argumentou.

Hilton ainda reforçou que a mídia digital não é de posse dos jogadores, que só possuem uma licença temporária para consumir o título comprado na loja virtual do console.

"A tendência atual, com os movimentos monopolistas da Microsoft, as práticas anticonsumidoras da Sony e os ataques judiciais da Nintendo contra quem preserva os arquivos de jogos que não estão mais disponíveis para compra, é de um futuro onde os jogadores não terão mais seus próprios acervos de jogos", avaliou a parlamentar.

Por fim, a deputada reforçou que, como membra da Comissão de Defesa do Consumidor, acredita na atuação do órgão para evitar o fim da mídia física nos videogames.

Mídias físicas de PlayStation serão encerradas em 2028

Na última quarta-feira, a Sony publicou um comunicado em que anunciou o fim de versões físicas dos jogos de PlayStation a partir de janeiro de 2028.

Como justificativa, a empresa citou que a maioria dos consumidores da marca prefere adquirir os títulos de maneira digital e que essa é uma transição natural.

"Essa transição nos permitirá alinhar melhor com a maneira que a maior parte da nossa comunidade joga e acessa seus games atualmente", disse o boletim. 

A Sony ainda afirmou que continuará aprimorando os recursos da PlayStation Store "para oferecer opções sobre onde adquiri-los, seja em revendedores parceiros" ou na loja virtual.

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