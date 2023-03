VillaMix anuncia retorno de Festival com novo formato em 2023

Um dos maiores eventos de música do país — o Festival VillaMix — anunciou retorno de programação, na noite desta quarta-feira (29).

Segundo comunicado publicado nas redes sociais oficiais da Label, a festa terá um novo formato ainda em 2023.

A programação do Festival foi suspensa no início da pandemia do coronavírus, em 2020. O roteiro da festa estava agendando para acontecer nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Manaus e Goiânia.

"Vale dizer que o novo formato representa o encerramento de um formato de sucesso e, ao mesmo tempo, o início de um novo festival", disse a organização em comunicado.