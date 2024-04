Simone Mendes compra nova mansão de luxo em Orlando, nos Estados Unidos

A cantora Simone Mendes comprou uma nova mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Um perfil dedicado à artista publicou um vídeo mostrando a parte externa do imóvel, em que é possível ver Simone e o filho mais velho, Henry. Kaká Diniz, marido da artista, também celebrou a compra da residência em seu Instagram.

Conforme o jornal O Globo, a casa de Simone tem seis quartos, sendo duas suítes master. Uma das suítes, inclusive, tem varanda privativa, banheiro com banheira e closet gigante.

O imóvel ainda conta com quatro vagas de garagem, cozinha aberta, adega iluminada com acabamentos de metais e acrílico e uma área externa gigante que inclui churrasqueira, frigobar e máquina de gelo, academia, piscina com borda infinita, bar molhado e lareira. A mansão fica no condomínio Bella Collina.

A casa também tem um escritório, que fica localizado na parte de trás da residência, no corredor que dá acesso à garagem.

Simone tem uma relação de proximidade com Orlando, e sempre que pode viaja com a família para passar dias de lazer no destino.