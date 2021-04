Nattan lança clipe de 'Com Você ou Sem'; assista

O cearense Nattan lançou o clipe de “Com Você ou Sem”. A música tem cadência lenta e romântica e é assinada pelos compositores Caio Dj, Felipe Amorim, Jack Pallas e Vitin Sanfoneiro.

Dono de alguns hits de 2020, Nattan já soma números expressivos e presença nos principais charts nas plataformas digitais. O artista já lançou outros dois álbuns: "Vamos dar o Play no Nathazinho” e “Pra Beber Curtir e Amar”.

Cearense de Sobral, o forrozeiro Nattan já consolidou o recém-lançado hit “Não te Quero”, alcançando a marca de mais de 13 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Com apenas 21 anos, o artista é um dos principais nomes da nova geração da música com composições e sucessos no repertório.

Assista:



Novidade gravada no Rio de Janeiro

Outro clipe deve ser lançado em breve por Nattan. Em fevereiro deste ano, ele viajou até o Rio de Janeiro para gravar produção audiovisual. O cearense usou como cenário de "Te Amar Foi Em Vão" cenas no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na escadaria Selerón e até com o Cristo Redentor de plano de fundo. Um drone também foi usado para fazer imagens de um voo nos arcos da Lapa.