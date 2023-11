MC Carol divide opiniões ao dizer que música de Anitta ‘não é funk'

MC Carol acabou virando assunto nas redes sociais, nessa segunda-feira (6), em participação no programa "De Frente com Blogueirinha". No momento do ping-pong do programa, a apresentadora perguntou: "uma funkeira?". A entrevistada rebateu: "Tati Quebra Barraco". A apresentadora, então, questionou: “Uma que se diz funkeira?". MC Carol disse: "Anitta". Em seguida, a intérprete de “Meu namorado é maior otário” fundamentou a opinião: "Ai, gente, Anitta não é funk, é melody”.

Na rede social X (antigo Twitter), os usuários se manifestaram: “MC Carol não falou nada de errado. Anitta nunca foi de cantar funk raíz mesmo…”, escreveu um. "MC Carol não ofendeu a Anitta em nenhum momento, ela apenas disse a verdade: Anitta não é cantora de funk. Ela pode ter começado no funk, mas mudou para outro estilo musical e está tudo bem", disse outro.

Ao mesmo tempo, os fãs da intérprete de “Mil Veces” se mostraram indignados: “Anitta é funkeira, sim. A rainha do funk”, defendeu um. "A MC Carol só toca em baile funk pq não é conhecida pra cantar em lugares grandes, já a Anitta sai pelo Brasil a fora cantando funk", avaliou outro.

MC Carol já havia alfinetado Anitta

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que MC Carol fala sobre a carreira de Anitta. Em 2019, Anitta disse que havia sido “a primeira a abrir espaço para as mulheres do funk no Brasil”. Através das redes sociais, a MC fez questão de citar diversas artistas que vieram antes, como MC Kátia, Valeska, Deise Loura e Tati Quebra Barraco.

Diante da repercussão, Anitta disse que foi mal interpretada. “O que eu quis dizer foi que eu e minha equipe batalhamos muito pra isso, e eu, particularmente, sofri muito para conquistar certos tipos de reconhecimentos fora do nosso nicho”, explicou.