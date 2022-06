Henrique, da dupla com Juliano, deixa arma em hotel durante show e gera polêmica

Uma arma de fogo do cantor Henrique, dupla de Juliano, foi assunto em portais de notícias, nesta terça-feira (14). Matérias veicularam que o sertanejo havia deixado uma pistola em um quarto de hotel em que ele estava hospedado enquanto realizava um show em Americana (SP). Alguns sites noticiaram que a peça foi apreendida pela polícia, o que é negado pela assessoria da dupla.

Segundo informações do portal Todo Dia, da cidade de Americana, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por um funcionário do hotel onde a dupla estava hospedada, depois que um homem telefonou para o estabelecimento e se identificou como um tenente-coronel do estado de Goiás. Os fatos foram relatos na segunda-feira (12).

Por telefone, o homem afirmou que seria o segurança da dupla sertaneja e alegou que havia esquecido a pistola em um dos quartos. Minutos depois, os funcionários do hotel receberam outra ligação, contudo, no segundo contato, a pessoa que ligou afirmou que seria um capitão da Polícia Militar do Estado da Bahia.

Conforme o portal de notícias, os funcionários então foram até o quarto, que estava desocupado, e localizaram a pistola. Em seguida a Polícia Militar foi acionada. A arma, junto de coldre e munições, foram encaminhadas para a Central de Polícia Judiciária, que registrou a ocorrência.

Assessoria de sertanejos nega apreensão de arma

Conforme a equipe dos sertanejos, Henrique seguiu para o show de Pedro Leopoldo (MG), com programação de voltar para Americana (SP) devido a um compromisso pessoal. "Por este motivo a arma ficou em segurança junto a outros itens pessoais no hotel em que estava hospedado", destacou a assessoria da dupla.

Assessoria de Imprensa de Henrique e Juliano Com a mudança de planos, Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel através da própria equipe sobre a arma em seu quarto e, pediu para um policial retirá-la. "Assim, estaria sob os cuidados de um agente de segurança e não de uma pessoa sem capacidade técnica para porta-la, evitando extravio

Um membro da equipe ainda estava hospedado, mesmo assim o cantor preferiu que a arma fosse retirada por uma pessoa capacitada. A arma foi entregue em mãos ao cantor, lacrada e com o devido cuidado, ressaltou a assessoria dos sertanejos.

Henrique participa de competição de tiro no domingo (19)

O cantor sertanejo é competidor em algumas modalidades de tiro. Quando possui tempo na agenda, ele treina em locais adequados. Conforme a assessoria de Henrique, no próximo domingo (19), ocorrerá a etapa estadual de uma competição em que ele irá competir.

"Ressaltamos que Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada. Tanto Henrique como Juliano fazem questão de divulgar o esporte e o equipamento da maneira correta. Eles seguem pontuando, treinando e disputando assiduamente. 1º , 2º 3º e 5º em etapas e modalidades diferentes, são alguns dos resultados obtidos", conclui comunicado sobre os irmãos.