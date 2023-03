Cantor da banda Unha Pintada é internado em hospital de Aracaju

O cantor Aldiran Santana, vocalista da banda Unha Pintada, está internado há oito dias em um hospital de Aracaju (SE). A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3) pela assessoria do artista ao portal g1.

O vocalista, de 36 anos, foi hospitalizado para tratamento de reposição de proteínas. Não foi informado qual o problema de saúde dele e se há previsão de alta.

No dia 23 de fevereiro, o perfil da banda no Instagram compartilhou um vídeo de Aldiran dançando no hospital. Os seguidores usaram os comentários para desejar melhoras ao cantor.

"Saúde, meu cantor preferido", disse um admirador da banda. "O bom humor acima de tudo, melhoras", desejou outro seguidor.

Entre as músicas da banda Unha Pintada, estão 'Some ou me Assume', 'Alô Polícia' e 'Recairei'.