‘Boom’ dos entregadores é retrato da dura realidade dos jovens no mercado de trabalho

Fortaleza, assim como outras capitais, vê eclodir o número de entregadores em bicicletas, um fenômeno novo no mercado de trabalho, abordado na reportagem do Diário do Nordeste deste domingo (22). A questão merece ser observada a partir de diferentes ângulos.

O primeiro deles, mais pragmático, diz respeito à lógica natural de mercado. Num País assolado pela longa crise do desemprego, o surgimento de oportunidades de trabalho, ainda que de baixa remuneração, tende a gerar grande procura.

Os aplicativos que funcionam como pontes entre o consumidor e diferentes serviços tornaram-se fortes provedores de vagas e, em meio à frieza polar do mercado convencional, o aquecimento gerado por estas novas plataformas é relevante.

Para muitos, trabalhos desse tipo são a exclusiva fonte de renda, a única forma de não cair no total desalento financeiro, em um ambiente econômico que pouco tem criado vagas formais.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, por exemplo, oito a cada dez postos gerados são intermitentes ou parciais. Tais vagas são atraentes, sobretudo, porque não impõem grandes exigências aos trabalhadores; demandam, basicamente, uma bicicleta e a vontade de começar.

Apesar de ampliar as possibilidades de renda e inserção no mercado, a modalidade é sintoma do crescimento da informalidade e do emprego precário no Brasil, decorrentes de anos de recessão econômica. A grande procura por ocupações que pagam mal e não garantem estabilidade ocorre justamente no vácuo de oportunidades qualificadas.

Convém enfatizar que a taxa de desemprego na faixa etária de 18 a 24 anos supera os 27%, enquanto a taxa geral está em 12,5%. Os jovens, portanto, receberam a herança mais tóxica da crise, tendo de encarar, desde cedo, o mercado de trabalho hostil e a estiagem de oportunidades.

A recessão engavetou diplomas e sonhos de toda uma geração, deixando feridas que, diante de uma economia que se recupera tão lentamente, levarão muito tempo para cicatrizar.