Fazendo as contas #2: Grêmio X Ceará virou 'final' para o Vovô; Leão tem obrigação de vencer a Chape

Fechada a 23ª rodada da Série A 2019. A partir de agora, faltam apenas 15 jogos para o fim da competição. O Fortaleza está a 20 pontos do número seguro de 45 pontos para se salvar, enquanto o Ceará está a 22 pontos do mesmo objetivo.

Na projeção evolutiva iniciada por este espaço na semana passada (confira infográfico abaixo), o cenário se manteve estável para o Fortaleza com a derrota para o São Paulo. Um resultado esperado, tendo em vista os critérios que utilizamos no infográfico (peso do adversário, local do jogo e campanha do 1º turno) para as projeções. Na rodada de amanhã, porém, contra a Chapecoense, às 20h30, no Castelão, a obrigação é de vitória. Um resultado diferente disso deixa o Leão abaixo do projetado para os 45 pontos.

Situação que já é a realidade do Ceará. Se o time já estava com pontuação abaixo do esperado, após derrota surpreendente contra o Goiás, ficou em situação mais delicada. Nas contas deste espaço, o Vovô deveria estar 4 pontos acima do que está atualmente para evoluir rumo aos 45 pontos. Agora, vai ter que correr atrás dos pontos perdidos, somando em partidas em que o esperado seria a derrota. Primeiro exemplo já acontece amanhã, quando o clube enfrenta o Grêmio fora de casa, às 21h. Qualquer ponto somado é fundamental para o Alvinegro descontar o que deixou para trás em termos de obrigação.

Entendendo o infográfico:

Os números que você vai conferir abaixo mostram três cenários: primeiro, o real, com os dados atualizados de pontuações. Segundo, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 49 pontos (o que confortavelmente classificaria para Sul-Americana). Terceiro, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 45 pontos (o que historicamente é o necessário para escapar do rebaixamento).

Há, obviamente, opinião nas projeções, feitas com base no grau de dificuldade dos jogos, no local onde serão disputados e no desempenho das equipes no 1º turno. Se você quiser saber se projetamos vitória, empate ou derrotas nas rodadas, basta verificar a pontuação da rodada. Se o número permaneceu o mesmo da rodada anterior, a projeção é de derrota. Se somou 3 pontos, vitória. Um ponto, empate.