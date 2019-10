Desenvolvimento eficaz

Segundo Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998, "a privação de liberdade econômica pode gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica".

Esta observação do economista indiano leva-nos a refletir sobre a importância dos três eixos que servem de apoio à sustentação de uma sociedade livre e democrática. De nada adianta um país ser forte do ponto de vista econômico e sua população viver em condições precárias e sem liberdade política.

Seria fundamental alcançar a cooperação entre governo, sociedade e setores empresariais e trabalhistas. O desenvolvimento integrado e sustentável somente ocorrerá na medida em que haja uma participação responsável dos diversos segmentos da sociedade. No caso brasileiro, é urgente a necessidade de programas e ações estruturantes que promovam o investimento e consolidem os direitos sociais básicos. Sem crescimento econômico, não há de que se falar em geração de renda ou de empregos, e nem de melhorias que repercutam significativamente na vida do cidadão, seja quanto à educação, à saúde ou a quaisquer outros temas.

Em termos de globalização, a busca da estabilidade macroeconômica é vital para que a retomada do desenvolvimento seja eficaz. Ao Brasil será impossível destacar-se em meio aos países democráticos avançados, se mantidas a miséria e a exclusão social existentes. O desenvolvimento precisa ser justo, abrangendo todas as áreas. Nada do que foi dito pode ter resultados concretos, sem o envolvimento de toda a sociedade brasileira. Desejamos que o engajamento se dê de forma crítica, sincera e atuante, garantindo a mudança de nossa realidade.

Assim, estaremos participando de alterações esperadas, respeitando o regime democrático e a liberdade que lhe é intrínseca.

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC