Ceará define premiação milionária ao elenco por permanência na Série A e vaga na Sul-Americana

Lutando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o elenco do Ceará terá premiação milionária caso consiga manter o time na Primeira Divisão. A coluna apurou que a diretoria alvinegra estabeleceu R$ 2 milhões ao elenco como recompensa caso o objetivo seja alcançado.

Ocupando a 15ª colocação na tabela, o Vovô tem também chances de classificação para a Copa Sul-Americana.

Em caso de vaga para a competição internacional, a premiação ganha aditivo de R$ 1 milhão, totalizando R$ 3 milhões.

É importante destacar que esses valores já haviam sido definidos previamente pela diretoria do clube em comum acordo com os jogadores no início do campeonato, não somente agora na reta final.

Além da premiação já previamente estabelecida em caso de permanência e classificação para a Sul-Americana, a diretoria do clube também já investe na bonificação ao elenco por cada objetivo alcançado, incluindo vitórias.

Em cada partida com resultado positivo, o "bicho" é devidamente pago pelo Ceará ao elenco, como acordado.

A iniciativa, totalmente válida e amplamente praticada em diversos clubes de futebol, já havia sido realizada pelo clube também no ano passado. Na ocasião, o Vovô havia estabelecido também cerca de R$ 2 milhões por permanência e R$ 4 milhões pela vaga na Sul-Americana.