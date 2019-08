Consumidor de Fortaleza deve gastar R$ 164 com presentes de Dia dos Pais

Com destaque para a compra de itens de vestuário (54,9% da intenção de compra), de perfumaria (20,7%) e sapatos, cintos e bolsas (15,6%), o consumidor de Fortaleza deve gastar, em média, R$ 164,67 com presentes neste Dia dos Pais. Os dados são da Federação do Comércio do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) e foram divulgados na manhã desta sexta-feira (2). De acordo com o levantamento, a data deve movimentar R$ 125 milhões em Fortaleza, crescimento de 4,2% em relação ao Dia dos Pais do ano passado (R$ 120 milhões).

A praticidade do uso do cartão de crédito foi desbancada pelo pagamento com dinheiro físico, de acordo com a Fecomércio-CE. Seis em cada dez consumidores vão fazer as compras pagando à vista (61,4%). O cartão de crédito aparece em segundo lugar (39%) e a modalidade à vista com cartão de débito ficou com 4,4% das respostas. Apenas 1,1% deve pagar no crédiário ou carnê.

O presidente da Fecomércio-CE, Maurício Filizola, avalia que o consumidor de Fortaleza está aprendendo a se organizar financeiramente e entendendo que a compra à vista garante o poder de negociação. "Ele agora sabe que, se compra muitas vezes a pagar futuramente e se atrasar, os juros são muito altos", diz o presidente da Fecomércio-CE. "Os desafios da economia trouxeram esse aprendizado para o consumidor negociar melhor usando a compra à vista", diz.

A pesquisa mostra ainda que a maioria dos consumidores não vai presentear na data (50,7%), enquanto 43,2% dos fortalezenses pretende ir às compras. Apesar do resultado, a proporção de consumidores que vão comprar algo para o Dia dos Pais veio, em 2019, 10 pontos percentuais acima ante a taxa de 33,2% registrada da data em 2018.

O presidente da entidade explica que mais consumidores estão indo às compras, mas com um valor médio menor. "O empresário, diante desta pesquisa que norteia a tomada de decisão, deve estar atento às categorias que serão mais buscadas. As três categorias mais buscadas representam 91% da intenção de compra", arremata.

Impacto nos serviços

Além da compra de presentes, 49,6% dos entrevistados afirmaram que vão comemorar a data, principalmente em suas residências (74,5% das respostas), em restaurantes (12,6%) e em clubes ou na praia (6,4%). A procura por restaurantes, que representa um importante segmento do setor de serviços, será preponderante para o grupo com renda familiar entre três e seis salários mínimos (33,4%).