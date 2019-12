Como chegar no Réveillon de Fortaleza: confira esquema de trânsito e bloqueios no entorno do Aterro

Um esquema especial do transporte público em Fortaleza foi montado especialmente para atender o público que deve comparecer ao Aterro da Praia de Iracema durante a festa de Réveillon. Ao todo, sete linhas serão criadas para integrar todos os sete terminais até o local da comemoração e 12 linhas terão horário prolongado até as 4h do dia 1º de janeiro. Confira:

042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

072 - Antônio Bezerra/Parangaba

073 - Siqueira/Praia de Iracema

076 - Conjunto Ceará/Aldeota

077 - Parangaba/Mucuripe

079 - Antônio Bezerra/Naútico

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

Além disso, para quem irá se deslocar até a festa com veículo próprio, um bolsão de estacionamento gratuito será montado para a utilização. Por lá, a linha de ônibus 788 – RioMar/Aterro fará trajeto gratuito, ida e volta, do RioMar Fortaleza para Praia de Iracema. O horário de funcionamento da linha está delimitado entre as 18h do dia 31 até as 6h do dia 1º de janeiro. O ônibus sairá da entrada principal do shopping, em frente à Lagoa do Papicu.

Tráfego

Para completar a mobilidade em relação ao Réveillon, 192 agentes de trânsito e orientadores de tráfego da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) trabalharão no entorno do aterro. Confira abaixo o esquema previsto para as proximidades do local:

Bloqueios gerais:

Avenida Historiador Raimundo Girão (Av Rui Barbosa/ Av. Barão de Studart e R. Ildefonso Albano), a partir das 16h.

Rua Ildefonso Albano (entre Av. Hist. Raimundo Girão e Av. Beira-Mar), a partir das 16h.

Avenida Beira-Mar (entre Rua Ararius e Rua Ildefonso Albano e entre Av. Rui Barbosa e Av. Barão de Studart), a partir das 16h

Coibição de estacionamento:

Avenida Barão de Studart, entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira Mar, a partir da 1h.

Avenida. Rui Barbosa, entre Av. Beira Mar e Av. Monsenhor Tabosa, a partir das 5h.

Rua Ildefonso Albano, entre Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Monsenhor Tabosa, a partir das 5h.

Bloqueio para montagem de barracas:

Ruas Camocim, Carlos Vasconcelos, Rua Francisco Virgílio de Vasconcelos e Barão de Aracati, no trecho entre as avenidas Monsenhor Tabosa e Historiador Raimundo Girão, a partir de 07h.