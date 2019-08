Zé Ricardo deve manter base do time que venceu o CSA, em Maceió

Com apenas dois dias de trabalho e ainda procurando se inteirar de todas as situações do clube, o técnico Zé Ricardo não fará mudanças bruscas na forma de jogar nem na escalação do Fortaleza, na partida de amanhã, às 17 horas, contra o Internacional, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O novo comandante segue um hábito dos treinadores recém-chegados a um clube, que preferem primeiro observar, seguir o que vem sendo feito, para depois começar a implantar suas orientações.

Zé Ricardo é adepto do sistema tático 4-3-3, diferentemente do seu antecessor, Rogério Ceni, que gostava de jogar com quatro atacantes.

Jogo

Antes mesmo que Zé Ricardo pudesse fazer suas alterações, o time leonino, que venceu o CSA pela 14ª rodada da Série A, já apresentou uma mudança na ideia de jogo, feita pelo próprio Rogério Ceni.

Limitações

O sistema tático de Rogério Ceni, com quatro atacantes, já vinha enfrentando limitações, especialmente nos dois últimos jogos, que foram duas derrotas para Corinthians e Ceará. Contra o Timão, os quatro atacantes foram Romarinho, Osvaldo, Kieza e Wellington Paulista. Não adiantou e veio a derrota por 3 a 1. Já frente ao Ceará, os atacantes foram Romarinho, André Luís, Wellington Paulista e Osvaldo. Nova derrota por 2 a 1.

Na vitória sobre o CSA, a estruturação do time foi diferente, com um meia, Mariano Vázquez e três atacantes, Edinho, Wellington Paulista e Romarinho. Esse sistema fortaleceu mais a meia cancha e poupou o atacante Osvaldo para entrar no decorrer da partida.

O técnico Zé Ricardo falou um pouco sobre como pretende formar o seu time: "É muito precoce falar em mudanças agora. Não seria inteligente da minha parte fazer qualquer mudança radical. Já conversei com Marconne Montenegro, que dirigiu a equipe. Vamos estudar direitinho".

Provável

Zé Ricardo já chegou comandando treinos fechados, mas o provável time para enfrentar o Inter será Felipe Alves; Tinga, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe, Juninho e Mariano Vázquez; Edinho; Wellington Paulista e Romarinho.