Presidente do Fortaleza, Paz afirma que não temeu saída de Ceni: 'profissional muito correto'

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (24), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, afirmou que não temeu a saída de Rogério Ceni em momento nenhum. O mandatário do Tricolor também falou sobre reforços para a sequência de jogos e elogiou a postura das toricdas de Ceará e Fortaleza nos clássicos deste ano.

"Rogério Ceni é um profissional muito correto. Aprendi muito com ele sobre profissionalismo, conduta, dia-a-dia e, quando surgiu a especulação ainda antes do primeiro jogo da final, ele me disse o seguinte: 'presidente, estou focado no Fortaleza e nada mais é importante do que conquistar o título. Não se preocupe'. Dali, não falei mais nada com ele sobre isso porque sabia que se tivesse alguma coisa ele iria me procurar. É inegável que isso foi notícia do Brasil inteiro, o torcedor ficou preocupado. Isso é normal, mas em nenhum momento sentamos para saber se ele iria ficar", afirmou Paz.

O dirigente do Leão também aproveitou o momento para falar sobre a chegada de reforços na equipe para a sequência de jogos. Além da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici também terá a Copa do Nordeste, onde está na semifinal, e Copa do Brasil, que entra nas fases de oitavas de final.

"A gente pretende trazer mais um zagueiro e um meia-campista. A ideia inicial é essa para essa sequência de jogos. Pode ser que venha outro jogador do São Paulo. A vezes é uma boa oportunidade do mercado, e se julgarmos que é interessante, a gente vai fazer".

Ainda comemorando o título do Campeonato Cearense que conquistou depois de vencer o Ceará nas duas finais, o presidente tricolor comemorou um outro feito. Sem registros de violência, o mandatário do Leão tratou o acontecimento como "vitória do esporte cearense".

"A nossa torcida deu um show na arquibancada nos dois jogos. Quero destacar que nos quatro clássicos deste ano (três pelo Cearense e um pelo Nordestão) não teve violência. Essa é a maior vitória do esporte cearense. Conseguir fazer clássicos onde tem muita rivalidade, muita coisa em jogo, mas sem qualquer violência dentro nem aos arredores do estádio. É um trabalho que tem sido feito pelas duas diretorias. Isso é uma vitória porque temos visto no Brasil inteiro clássicos de torcida única ou onde tem 90% de uma torcida e 10% de outra. Isso perde muito o encanto do futebol. Estamos conseguindo fazer clássicos com espetáculos dos dois lados", finalizou.

Fortaleza volta a campo neste final de semana. No domingo (28), o Tricolor do Pici vai até São Paulo encarar o Palmeiras, às 19h, pela estreia da Série A do Brasileirão. A partida será realizada na Arena do Palmeiras.