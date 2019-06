A torcida do Fortaleza terá um incentivo a mais para comparecer ao Castelão no dia 13 de julho (sábado), quando enfrenta o Avaí, pela Série A do Brasileiro.

O time de Rogério Ceni vai atuar mais cedo, às 17h. Antes, a partida estava marcada para 19h.

O jogo marca a volta da Série A do Brasileiro, após a pausa da Copa América. Atualmente, o Leão se encontra fora da zona de rebaixamento, na 14ª colocação.