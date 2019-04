"Fortaleza em Movimento" retorna para sua 8ª edição, com percurso de mais de 10 km

A 8ª edição do projeto “Fortaleza em Movimento”, ocorre no domingo (28), às 7h. Além de ser um momento de promoção de saúde e de bem-estar através da prática esportiva, o passeio ciclístico pelas ruas da capital cearense que já virou tradição em nossa cidade. A saída e a chegada do passeio será na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. O passeio é aberto ao público, gratuito e as inscrições podem ser feitas no site diariodonordeste.com.br/fortalezaemmovimento.

Percurso

O passeio ciclístico da 8ª edição do Fortaleza em Movimento terá como ponto de largada a Praça da Imprensa, com saída prevista às 7h. De lá o passeio seguirá pela Avenida Desembargador Moreira até a Avenida da Abolição seguindo em direção ao Aterro da Praia de Iracema. Da Praia de Iracema, o passeio prossegue pela Avenida Pessoa Anta até o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com uma breve parada no Centro Dragão do Mar para a hidratação. Em seguida, o passeio dá continuidade pelas avenidas Monsenhor Tabosa e Rui Barbosa e retornado ao local de origem pela Avenida Antônio Sales. O passeio ciclístico Fortaleza em Movimento será percorrido em pouco mais de 10 km.

Kits

Serão disponibilizados kits para o passeio, mas o evento é aberto ao público, não sendo obrigatório o uso de camisa e/ou qualquer produto do kit. Terão direito ao kit as 400 pessoas inscritas no site do projeto e que primeiro chegarem à loja do Mercadinhos São Luiz na Av. Santos Dumont, 5625, no dia 25 de abril, dia da entrega, das 8h às 15h dos kits, podendo encerrar antes caso acabem os kits.

A retirada do kit (pelas pessoas previamente já inscritas) somente acontecerá mediante apresentação de documento com foto e doação de 1,2 kg de leite. A quantidade de leite arrecadada será doada para instituições sociais de Fortaleza. Caso os kits tenham esgotados no momento da retirada, pode-se optar por doar e colaborar com a causa apesar de não receber o kit. Cada pessoa só poderá retirar no máximo dois kits apresentando os devidos documentos com foto das respectivas pessoas inscritas e doando a quantidade de leite solicitada por pessoa.

Participantes durante a 3ª edição Foto: Arquivo

Serviço

A 8ª edição do passeio ciclístico ‘Fortaleza em Movimento' é uma realização do Diário do Nordeste por meio do projeto Vida Saudável com o patrocínio da Universidade de Fortaleza – Unifor e apoio da Prefeitura de Fortaleza e da Indaiá.

Data do evento: 28 de abril (domingo), às 7h

Largada e chegada: Praça da Imprensa

Inscrição: www.diariodonordeste.com.br/fortalezaemmovimento

Entrega dos kits: 25 de abril na loja do Mercadinhos São Luiz. Av. Santos Dumont, 5625