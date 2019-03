Felipe Melo diz que vai trazer russo que fez ofensas raciais contra cearense Ari para "amistoso"

As palavras de cunho racista proferidas pelo jogador russo Pavel Pogrebnyak contra o atacante cearense Ari causaram revolta em amantes do futebol por todo o mundo, mas também provocaram incômodo em um atleta de futebol conhecido por não aliviar dentro de campo. Felipe Melo comentou em rede social a notícia que tratava sobre o caso, dando resposta peculiar ao jogador russo.

Trazer ele pra jogar um amistoso aqui! — Felipe Melo (@_felipemelo_) 19 de março de 2019

"Trazer ele pra jogar um amistoso aqui!", escreveu. Pogrebnyak causou polêmica ao questionar usando uma palavra que pode significar tanto "engraçado" como "ridículo" a convocação de Ari.

De pronto, o jogador cearense respondeu em postagem rede social. "É triste pensar que, nos dias de hoje, ainda exista algo assim. Um cara desses nem merece atenção. Esse fato não me atinge porque tenho a cabeça tranquila. Apenas me fortalece. É só mais um caso entre tantos que já tive que lidar. Passei por tantas dificuldades já que isso nem me preocupa. Porém, fico pensando nas pessoas que sofrem diariamente com racismo e não possuem uma base para encarar uma pessoa de alma tão fraca como a dele. O preconceito racial é uma realidade".

