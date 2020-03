Ceará fecha contratação de lateral esquerdo do Oeste

O Ceará acertou a contratação do lateral esquerdo Alyson, titular do Oeste. O jogador chega ao Vovô por empréstimo até dezembro de 2020, com a opção de compra por R$ 400 mil. O defensor de 23 anos deve desembarcar ainda hoje para passar por todos os procedimentos médicos no clube e assinar o contrato. As informações são do repórter Déo Luis da AM Verdinha 810.

Alyson disputou 23 partidas pelo time paulista em 2019, quando distribuiu 4 assistências na Série B do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, anotou um gol contra o Bangu, classificando o Oeste para a próxima fase da Copa do Brasil, onde seria eliminado justamente pelo Ceará, nos pênaltis. O atleta atuou durante os 90 minutos e inclusive teve sua cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Fernando Prass.

Esse é o 14ª reforço do Alvinegro para 2020, o 2º para a lateral esquerda, posição onde o técnico Enderson Moreira conta com Bruno Pacheco (titular) e Kelvyn, que atuou na vitória diante do River/PI.