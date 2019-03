Carleto celebra vitória sobre Santa Cruz e projeta Floresta: "jogo decisivo"

A vitória do Ceará sobre o Santa Cruz por 2 a 1, neste domingo (24), foi especial para Thiago Carleto. Não apenas pelo gol de falta, as lágrimas do lateral esquerdo após a cobrança também carregam a emoção de alguém que precisava dar uma resposta para si. Sem conseguir se adaptar no Al Ittihad, do Emirados Árabes, o atleta voltou ao Brasil para reencontrar o bom futebol e agradeceu ao Vovô pela oportunidade.

"Comecei um trabalho que é longo. O Ceará abriu as portas para mim após sete meses fora do país, com muito sofrimento para minha família. Desde quando cheguei, fui bem acolhido, estou muito contente. É um dia feliz na minha vida, completo 30 anos e pude me dar esse presente, uma vitória com gols. O Carleto voltou a ser o que era antes, decisivo. Quando o Ceará precisar, quero estar bem para ajudar", relatou.

O golaço de Thiago Carleto visto pelas lentes do torcedor do @CearaSC. pic.twitter.com/tqmnXiQqKP — Jogada (@diariojogada) 23 de março de 2019

O resultado deixa o Vovô na vice-liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 15 pontos. O próximo jogo é diante do Salgueiro, sábado (30), fora de casa. Antes, a equipe enfrenta o Floresta, quarta-feira (27), às 21h30, no Estádio Domingão, pelas semifinais do Estadual. Carleto projetou dificuldades contra o time alviverde.

"O Lisca tem passado muito vídeo, é pouco tempo para treinar. Temos um jogo decisivo, é um campeonato que a gente almeja, não é à toa que o Floresta chegou na semifinal, mas a gente está preparado", finalizou.

O jogo de volta acontece no dia 10 de abril (quarta), na Arena Castelão, às 21h30. Terminando a segunda fase do Estadual na liderança, a equipe joga por dois resultados iguais para chegar à final.