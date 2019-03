Com gol de Ricardo Bueno no fim da partida, Ceará vence Santa Cruz de virada no Castelão

Em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Santa Cruz de virada, na Arena Castelão, na tarde deste sábado (23). Bruno Ré abriu para a equipe coral aos 9 minutos do primeiro tempo. Thiago Carleto e Ricardo Bueno marcaram os gols da virada alvinegra na segunda etapa.

O jogo

Nos primeiros 45 minutos de bola rolando, o torcedor coral quem saiu feliz. Dentro de casa, o Vovô viu a equipe pernambucana abrir o marcador com gol de Bruno Ré. Aos 8 minutos, Augusto saiu cara à cara com Richard e viu o goleiro alvinegro fazer grande defesa. Mas, um minuto depois, o arqueiro da equipe cearense nada pôde fazer. Após cobrança de escanteio, Bruno Ré subiu sozinho e cabeceou para abrir o placar a favor da equipe visitante.

O Ceará ainda criou chances com Felipe, Roger e Chico, mas as tentativas foram impedidas pelas mãos do goleiro Anderson.

De volta para o segundo tempo, Lisca voltou com duas modificações em sua equipe. Wescley no lugar de Ricardinho e Ricardo Bueno na vaga de Roger. E, logo no início da segunda etapa, foi a vez dos donos da casa vibrarem.

Aos cinco minutos, Thiago Carleto cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual na Arena Castelão.

Aos 20, Ricardo Bueno recebeu assistência de Felipe e mandou para o fundo das redes, mas o bandeira anulou pegando impedimento do centroavante do Vovô.

Se apresentando bastante na área, o camisa 99 do Ceará fez a festa da torcida Avinegra no fim do jogo. Aos 40 minutos, o centroavante recebeu a bola, passou pelo marcador e tocou na saída do goleiro Anderson para virar o placar a favor dos donos da casa.

Com o resultado, o Vovô chegou aos 15 pontos e assumiu a liderança do Grupo B. Agora a equipe do técnico Lisca torce pelos tropeços de Bahia, Náutico, ABC e CSA para que possa se classificar com uma rodada de antecedência.