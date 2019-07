Amanda Nunes vence americana e mantém cinturão do peso galo

Baiana de Salvador, Amanda Nunes enfrentou a americana Holly Holm, na madrugada deste domingo (7), no UFC 239, e venceu após 40 minutos e 10 segundos de luta. De forma surpreendente e com um chute alto, a nordestina derrotou Holly e manteve o cinturão do peso galo.

Holly Holm tentou escapar dos golpes da baiana com movimentação, mas ainda no primeiro round acabou derrotada após ser atingida na cabeça com um chute de perna direita.

Amanda Nunes é considerada uma das maiores lutadoras dos últimos tempos.