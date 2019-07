Fortaleza Quarter Horse Show tem espetáculo de beleza e velocidade no Jockey Club Cearense

O 10º Grande Prêmio Fortaleza Quarter Horse Show encerrou ontem (7) o primeiro ano do calendário do GP União Nordeste, o qual foi fundado para fortalecer os haras da região, dando exclusividade de participação para cavalos nascidos e criados apenas no Nordeste. A regra vale para este evento, como ainda no GP Haras Primavera, em março, em Canindé, e GP Criação Nordeste, realizado em maio em Pernambuco.

"Fizemos a união para que a pessoa que compra um cavalo tenha mais condições de recuperar o seu investimento. Juntando os três GPs, chegamos a distribuir, em prêmios, quase R$ 1 milhão", destaca o organizador e proprietário do Haras Primavera, Rafael Leal. Neste domingo, segundo ele, a corrida garantiu R$ 285 mil ao vitorioso, com direito nesse pacote a um carro e seis motos.

Outro saldo positivo foi a alta presença de público. A organização estima a participação de 3 mil pessoas no Jockey. Para completar, as apostas superaram os números do ano passado. "Vieram pessoas do Nordeste, do interior e da Capital para assistir e fazer os seus jogos", acrescenta.

Competição

A edição deste ano levou 16 cavalos, tendo como favoritas as criações nascidas do Haras Claro. Como saldo, o Manhattan Lake ganhou o segundo lugar com 17,7 segundos de corrida na fase de consolação e ainda completou a quinta vitória do GP Fortaleza, com Majorlandia Lake, conquistando a marca agora de tricampeão invicto na competição.

Em menos de dezoito segundos, o nome da Majorlandia vibrou em alto som na arquibancada do Jockey Club, em Horizonte. Ela era a favorita de ontem e não desapontou a torcida de cearenses, que não pouparam gritos e animação para comemorar ao lado da pista. A égua foi surpresa positiva para todos que acompanhavam o evento.

"Ela não fez uma boa estreia em Canindé. Mas, resolvemos trazer ela para cá mesmo desacreditada, quem apostava nela era só eu e os amigos", lembra Miguel Sancley, proprietário da Majorlandia Lake e dono do Rancho Nana Perotto.

Mesmo não estando em sua melhor forma, a égua completou o páreo de sábado em 17,7 segundos e ainda baixou o seu tempo na final para 17,4 segundos, conseguindo uma vitória incontestável neste domingo.

Leilão

A programão de fim de semana contou ainda com o 11º leilão promovido no sábado (6). Foram 29 lotes, entre potros e potrancas, arrematados na faixa média de R$ 41 mil por animal. "O Ceará hoje não deixa a desejar a nenhum criatório do Brasil", aponta Rafael.