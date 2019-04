Ferrão contrata para a Série C

Falta pouco para o Ferroviário estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. No dia 27 de abril, o Tubarão da Barra começa a sua caminhada da na competição nacional fora de casa contra o Botafogo da Paraíba.

E sem perder tempo, a diretoria coral já iniciou o trabalho de reformulação do elenco, anunciando os quatro primeiros reforços para a sequência da temporada. São eles os goleiros Diego e Nicolas, que vieram do Horizonte e do Novo Hamburgo, respectivamente, o lateral-esquerdo Zeca, que estava na Portuguesa/RJ, e o volante Jean Henrique, que por último defendeu o Caldense, de Minas Gerais.

O Ferroviário espera que a Série C do Brasileiro seja bem diferente das duas competições que disputou no início deste ano, quando foi desclassificado pelo Corinthians logo na estreia da Copa do Brasil, ao empatar por 2 a 2 com a equipe paulista, e não conseguir a classificação para a fase semifinal do Campeonato Cearense.

E a reformulação coral já começou antes mesmo do anúncio dos primeiros reforços para a Série C, com a mudança no comando da própria diretoria, onde Newton Filho assumiu o cargo de presidente no lugar de Valmir Araújo, que renunciou por motivos particulares.

Retorno

Quem está de volta ao elenco coral é o meia Valdeci. O atleta estava atuando, por empréstimo, no Resende, do Rio de Janeiro, onde jogou oito partidas e marcou um gol.

No Tubarão da Barra, Valdeci participou da campanha da boa temporada de 2018, onde o clube coral foi muito bem na Copa do Brasil, chegando até à 4ª fase da competição nacional, e conquistou os títulos da Série D do Brasileiro e da Copa Fares Lopes.

"Temos a responsabilidade de no mínimo manter o time na Série C", disse Valdeci, que também ressaltou o peso da equipe coral disputar o Brasileiro da 3ª Divisão. "É uma competição importante, já que o Ferroviário não disputava há muito tempo e temos que esquecer o que aconteceu no Estadual", reforçou o atleta coral.