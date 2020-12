Vote! Escolha a melhor live, feat, revelação, música chiclete e lançamento de 2020

O ano de 2020 foi de muitos desafios para bandas e cantores solistas. A pandemia do coronavírus mudou o cenário musical no jeito de fazer composições e clipes. Com objetivo de saber que produções atingiram o status de “hit” em 2020, queremos descobrir qual foi a "Melhor Live", "Música Chiclete", "Melhor Lançamento", "Cantor Revelação" e o "Melhor Feat" do ano para você.

Participe:

Os nomes selecionados em cada categoria foram baseados em levantamentos nas plataformas de streaming, inovação musical e repercussão nas redes sociais. As enquetes ficarão disponíveis para votação até o dia 3 de janeiro. Durante o mês de dezembro você acompanha, também, matérias com retrospectivas das categorias citadas.