Uma semana após acidente com romeiros em Canindé, 11 pessoas seguem internadas

Missa de sétimo dia das três vítimas falecidas é celebrada nesta sexta-feira (10), em Brejo Santo.

Escrito por Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Prefeitura de Brejo Santo informa que a maioria dos internados são mulheres entre 40 e 60 anos de idade.
Foto: Kid Júnior.

Era início da manhã do último sábado (4) quando um ônibus com cerca de 50 romeiros tombou na CE-456, localidade de Juá, zona rural de Canindé. Um abalo. Sete dias após a tragédia, que resultou no óbito de três mulheres, 11 pessoas seguem internadas.

Elas estão em três unidades hospitalares: três mulheres e um homem no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim; três mulheres no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza – nestes dois locais, sem divulgação de boletim médico; e quatro pessoas no Hospital Geral de Brejo Santo, identificadas apenas com as iniciais dos nomes e diagnóstico descrito em detalhes.

No geral, nesta última unidade, todos os internados estão estáveis – há previsão de procedimento cirúrgico para um e outro amputou o antebraço. Foram identificadas fraturas em diferentes ossos (úmero, rádio, ulna, fêmur e clavícula), e a instituição sublinhou, em comunicado emitido na última quarta-feira (8), que os pacientes “seguem em monitoramento contínuo, recebendo a assistência necessária para a plena recuperação”.

Conforme a Prefeitura do município, a maioria das pessoas internadas são mulheres entre 40 e 60 anos de idade. Quanto aos óbitos, dois foram confirmados no próprio local do acidente – de Selma Maria de Souza, 58, e Sandra de Raimundo Esperdião, 55 –, e um ocorreu na última terça-feira (7), de Neusa Inácio da Silva, 79. 

Nesta sexta-feira (10), a missa de sétimo dia em homenagem às três mulheres e às vítimas do acidente acontecerá na Capela São Sebastião, em Brejo Santo, presidida por Frei José Davi, pároco do Santuário São Francisco das Chagas, em Canindé. O momento será às 19h.

Como está Brejo Santo após a tragédia

Além dos números, o sentimento: Brejo Santo sofre em luto e comoção até agora. As palavras são da servidora pública Celma da Silva Ferreira, 47. Ela é parente ou mantém relação de proximidade com todos os envolvidos na tragédia ao residir no mesmo local de onde eles partiram e também moravam, a comunidade São Sebastião.

“O acidente abalou a cidade porque muitas das pessoas a bordo eram da mesma comunidade e tinham vínculos familiares e de amizade. Por parte do município, todas as medidas necessárias foram adotadas para garantir total apoio, assistência e amparo às famílias atingidas, bem como aos feridos que se encontram hospitalizados”
Celma da Silva Ferreira
Servidora pública

Também compartilha que, desde os primeiros momentos após o ocorrido, familiares receberam apoio da Prefeitura de Brejo Santo e de representantes políticos. Segundo ela, a Secretaria Municipal de Saúde colaborou do deslocamento dos acompanhantes a Fortaleza até a atualização frequente sobre o estado de saúde dos pacientes. 

“A Prefeitura e a Secretaria de Saúde fizeram tudo o que estava ao alcance para amparar as vítimas e suas famílias. Todo esse apoio tem sido muito importante para nos dar força e enfrentar esse momento tão difícil”, diz.

Segundo familiar das vítimas, acidente abalou todo o município de Brejo Santo.
Legenda: Segundo familiar das vítimas, acidente abalou todo o município de Brejo Santo.
Foto: Ismael Soares.

“Ao receber a notícia, entrei em estado de choque e, até hoje, ainda é difícil acreditar que esse pesadelo atingiu a minha família. A dor causada por essa tragédia é enorme e representa uma perda que jamais esquecerei. Sem dúvida, esse acontecimento ficará marcado para sempre na minha vida e na história de nossa comunidade”.

Investigação do acidente

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que segue investigando as circunstâncias do acidente de trânsito.

Conforme o texto, o condutor do veículo permaneceu no local e realizou teste de alcoolemia, com resultado negativo. “O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Canindé”, concluiu a nota.

Relembre o caso

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Canindé, Capitão Erasmo Vieira da Costa, a equipe foi acionada às 6h20 do dia 4 de julho para a ocorrência na CE-456, lugar do acidente. Ao chegar no local, constatou-se que havia pessoas mortas e tripulantes com membros amputados.

Entre os sobreviventes, 34 adultos e duas crianças foram encaminhados ao Hospital Municipal de Canindé e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município.

No local, vítimas informaram que o ônibus vinha da Vila São Sebastião, em Brejo Santo, para Canindé, com cerca de 50 pessoas, entre adultos e crianças – trajeto repetido por eles ao longo de quatro anos em romaria.

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Uma das sobreviventes, a romeira Cícera Auzeni da Silva Ferreira, disse que estava acordada e rezando o terço quando o veículo saiu da estrada. Ainda de acordo com a passageira, o motorista do ônibus teria relatado que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um veículo que tentava uma ultrapassagem no sentido contrário.

O grupo de romeiros viajava em dois ônibus para um encontro religioso no Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé. O primeiro veículo chegou ao destino no começo da manhã, e os passageiros foram recebidos no Abrigo São Francisco – espaço onde tradicionalmente são acolhidos romeiros que chegam à cidade.

No mesmo dia do ocorrido, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou nas redes sociais publicando nota de pesar. Ele disse ter recebido com tristeza a notícia e que prestaria o apoio necessário às vítimas: “Meus sentimentos aos familiares e amigos e que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor”, publicou. 

Maioria das vítimas do acidente eram de Brejo Santo.
Legenda: Maioria das vítimas do acidente eram de Brejo Santo.
Foto: Ismael Soares.

O gestor reforçou que as equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram destacadas imediatamente para o resgate das vítimas – transportadas para unidades de saúde da região e de Fortaleza. 

Três dias depois, na madrugada da última terça-feira (7), um caminhão de carga que transportava madeira tombou no km 10 da mesma rodovia, a CE-456, em Canindé. Duas pessoas ficaram feridas e a rodovia ficou bloqueada.

Os feridos foram o motorista e uma passageira do veículo. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), que atendeu à ocorrência, os dois foram socorridos para o Hospital Regional São Francisco.

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