Uma semana após acidente com romeiros em Canindé, 11 pessoas seguem internadas

Era início da manhã do último sábado (4) quando um ônibus com cerca de 50 romeiros tombou na CE-456, localidade de Juá, zona rural de Canindé. Um abalo. Sete dias após a tragédia, que resultou no óbito de três mulheres, 11 pessoas seguem internadas.

Elas estão em três unidades hospitalares: três mulheres e um homem no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim; três mulheres no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza – nestes dois locais, sem divulgação de boletim médico; e quatro pessoas no Hospital Geral de Brejo Santo, identificadas apenas com as iniciais dos nomes e diagnóstico descrito em detalhes.

No geral, nesta última unidade, todos os internados estão estáveis – há previsão de procedimento cirúrgico para um e outro amputou o antebraço. Foram identificadas fraturas em diferentes ossos (úmero, rádio, ulna, fêmur e clavícula), e a instituição sublinhou, em comunicado emitido na última quarta-feira (8), que os pacientes “seguem em monitoramento contínuo, recebendo a assistência necessária para a plena recuperação”.

Conforme a Prefeitura do município, a maioria das pessoas internadas são mulheres entre 40 e 60 anos de idade. Quanto aos óbitos, dois foram confirmados no próprio local do acidente – de Selma Maria de Souza, 58, e Sandra de Raimundo Esperdião, 55 –, e um ocorreu na última terça-feira (7), de Neusa Inácio da Silva, 79.

Nesta sexta-feira (10), a missa de sétimo dia em homenagem às três mulheres e às vítimas do acidente acontecerá na Capela São Sebastião, em Brejo Santo, presidida por Frei José Davi, pároco do Santuário São Francisco das Chagas, em Canindé. O momento será às 19h.

Como está Brejo Santo após a tragédia

Além dos números, o sentimento: Brejo Santo sofre em luto e comoção até agora. As palavras são da servidora pública Celma da Silva Ferreira, 47. Ela é parente ou mantém relação de proximidade com todos os envolvidos na tragédia ao residir no mesmo local de onde eles partiram e também moravam, a comunidade São Sebastião.

“O acidente abalou a cidade porque muitas das pessoas a bordo eram da mesma comunidade e tinham vínculos familiares e de amizade. Por parte do município, todas as medidas necessárias foram adotadas para garantir total apoio, assistência e amparo às famílias atingidas, bem como aos feridos que se encontram hospitalizados” Celma da Silva Ferreira Servidora pública

Também compartilha que, desde os primeiros momentos após o ocorrido, familiares receberam apoio da Prefeitura de Brejo Santo e de representantes políticos. Segundo ela, a Secretaria Municipal de Saúde colaborou do deslocamento dos acompanhantes a Fortaleza até a atualização frequente sobre o estado de saúde dos pacientes.

“A Prefeitura e a Secretaria de Saúde fizeram tudo o que estava ao alcance para amparar as vítimas e suas famílias. Todo esse apoio tem sido muito importante para nos dar força e enfrentar esse momento tão difícil”, diz.

Legenda: Segundo familiar das vítimas, acidente abalou todo o município de Brejo Santo. Foto: Ismael Soares.

“Ao receber a notícia, entrei em estado de choque e, até hoje, ainda é difícil acreditar que esse pesadelo atingiu a minha família. A dor causada por essa tragédia é enorme e representa uma perda que jamais esquecerei. Sem dúvida, esse acontecimento ficará marcado para sempre na minha vida e na história de nossa comunidade”.

Investigação do acidente

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que segue investigando as circunstâncias do acidente de trânsito.

Conforme o texto, o condutor do veículo permaneceu no local e realizou teste de alcoolemia, com resultado negativo. “O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Canindé”, concluiu a nota.

Relembre o caso

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Canindé, Capitão Erasmo Vieira da Costa, a equipe foi acionada às 6h20 do dia 4 de julho para a ocorrência na CE-456, lugar do acidente. Ao chegar no local, constatou-se que havia pessoas mortas e tripulantes com membros amputados.

Entre os sobreviventes, 34 adultos e duas crianças foram encaminhados ao Hospital Municipal de Canindé e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município.

No local, vítimas informaram que o ônibus vinha da Vila São Sebastião, em Brejo Santo, para Canindé, com cerca de 50 pessoas, entre adultos e crianças – trajeto repetido por eles ao longo de quatro anos em romaria.

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Uma das sobreviventes, a romeira Cícera Auzeni da Silva Ferreira, disse que estava acordada e rezando o terço quando o veículo saiu da estrada. Ainda de acordo com a passageira, o motorista do ônibus teria relatado que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um veículo que tentava uma ultrapassagem no sentido contrário.

O grupo de romeiros viajava em dois ônibus para um encontro religioso no Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé. O primeiro veículo chegou ao destino no começo da manhã, e os passageiros foram recebidos no Abrigo São Francisco – espaço onde tradicionalmente são acolhidos romeiros que chegam à cidade.

No mesmo dia do ocorrido, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou nas redes sociais publicando nota de pesar. Ele disse ter recebido com tristeza a notícia e que prestaria o apoio necessário às vítimas: “Meus sentimentos aos familiares e amigos e que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor”, publicou.

Legenda: Maioria das vítimas do acidente eram de Brejo Santo. Foto: Ismael Soares.

O gestor reforçou que as equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram destacadas imediatamente para o resgate das vítimas – transportadas para unidades de saúde da região e de Fortaleza.

Três dias depois, na madrugada da última terça-feira (7), um caminhão de carga que transportava madeira tombou no km 10 da mesma rodovia, a CE-456, em Canindé. Duas pessoas ficaram feridas e a rodovia ficou bloqueada.

Os feridos foram o motorista e uma passageira do veículo. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), que atendeu à ocorrência, os dois foram socorridos para o Hospital Regional São Francisco.