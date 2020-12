Vazios do espaço público inspiram nova exposição de Artur Bombonato

O artista Artur Bombonato (CE) direcionou um olhar para o cenário "distópico" do esvaziamento do espaço público, ainda antes do início da pandemia do coronavírus. Com essa inquietação à frente do tempo em que esse "vazio" se acentuou em 2020, ele teve de adiar a realização de sua exposição individual, "Pós-tropical", por conta dos primeiros meses de isolamento social. Agora, a mostra vira realidade a partir deste sábado (12), às 10h, no Sobrado Dr. José Lourenço (Centro).

"Pós-tropical" reúne 18 obras de Bombonato. A partir da técnica de pintura em óleo sobre tela, ele produziu e passou pela curadoria de Ana Cecília Soares e Júnior Pimenta para levantar o acervo agora exposto. "Esse trabalho é um interesse antigo, não foi provocado pela pandemia. Tem a ver com as minhas referências, outros sentimentos mais profundos, e uma sensação geral, que eu já percebia, pelo mundo, de uma incerteza com o que vai vir pela frente. As questões políticas, o desenvolvimento tecnológico, e a ação do ser humano sobre a natureza", reflete o artista.

Contemplada pelo VIII Edital das Artes da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a exposição ainda inclui o lançamento de um catálogo das obras e visitas guiadas direcionadas às escolas públicas e ao público que nunca acompanhou uma mostra artística.

Legenda: Uma das obras que integra o acervo da nova exposição de Artur Bombonato Foto: Roberto Kennedy

Artur mantém um ateliê no Centro de Fortaleza e a escolha do Sobrado José Lourenço para sediar a exposição se conecta ao seu movimento pelo bairro.

"Eu ando muito por ali. E desde o começo, quando pensei em fazer a exposição, queria que fosse no Centro. O Sobrado figurava dentre os lugares onde eu gostaria de fazer. A primeira exposição coletiva da qual eu participei, em 2016, foi lá também. Tenho uma relação afetiva com aquele lugar, gosto muito", observa.

Autor

Artur Bombonato começou a carreira artística com o grafite e já participou de intervenções urbanas em países como a Argentina, Marrocos e a França. Sua obra esteve presente em duas edições do Salão de Abril de Artes Plásticas em Fortaleza. E ele ainda passou pelo curso de Artes Visuais do IFCE, além de estudar pintura a óleo (técnica pela qual se especializou) na Itália, por um semestre.

A experiência na Itália, segundo ele, "abriu meu olhar para a tradição da pintura a óleo, de me interessar por essa conexão. Quando você pinta com um determinado material, existe uma carga histórica ali por trás, que vem de muito tempo. E a pintura a óleo é super tradicional", situa.

Serviço

Pós-tropical

Abertura da exposição de Artur Bombonato neste sábado (12), às 10h, no Sobrado Dr. José Lourenço. Em cartaz até 30 de janeiro de 2021. Visitação gratuita de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; e aos sábados, das 9 às 14h. Contato: 3101.8826