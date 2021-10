Instagram libera figurinha de link para todos os usuários; saiba como usar

A partir de agora, todos os usuários do Instagram poderão compartilhar link nos Stories da rede social por meio da figurinha desenvolvida pelo aplicativo. A mudança, que foi anunciada nesta quarta-feira (27), ocorre após o encerramento da função "arrasta para cima".

A ferramenta das figurinhas não é nova, já que estava disponível aos usuários no fim do mês de agosto. Entretanto, logo após o lançamento ela só estava disponível para contas verificadas e com mais de 10 mil seguidores.

Segundo o próprio Instagram, as atualizações levam tempo para serem liberadas, o que torna normal elas aparecerem gradualmente para todos os usuários.

Mesmo com a liberação, o Instagram lembra que "contas que violem repetida ou severamente" as políticas da rede social poderão perder o acesso concedido à figurinha com link.

Veja como vai funcionar:

Legenda: Figurinha ficará disponível na barra de navegação superior dos Stories Foto: divulgação

Selecione a ferramenta de figurinhas, que fica alocada na barra de navegação superior dos Stories do Instagram;

Toque na figurinha "Link" para acrescentar o endereço a ser acessado;

Insira o lik e, logo em seguida, clique em "Concluir" para finalizar a função.