Jeep Compass 4xe é lançado nesta segunda-feira (4) ; modelo tem versão única e custa R$ 350 mil

A Jeep lançou nesta segunda-feira (4) o Compass 4xe, modelo híbrido plug-in que combina um motor a gasolina com um elétrico. Oferecido em versão única, a série S chega ao mercado por R$ 349.990. As informações são do site auto esporte.

Importado da Itália, o novo Jeep tem preço mais alto do que o do Commander, que é maior e pode levar até sete pessoas. Além da origem, outro custo adicional está nas baterias do modelo.

A versão é equipada com o conjunto híbrido de plug-in que promete autonomia no modo elétrico de até 50 km e consumo de até 52 km/litro — dependendo da condução.

Legenda: A versão atual do modelo é equipada com o conjunto híbrido de plug-in Foto: divulgação

O Compass 4ex possui sistema de propulsão composto pelo motor 1.3 turbo de 180 cv na dianteira e uma unidade elétrica de 60 cv que move as rodas traseiras, totalizando 240 cv de potência combinada.

Sem emissão de poluentes

As baterias do Compass 4xe têm capacidade de 11,4 kWh e alimentam um motor elétrico traseiro de 60 cv. Com ele, é possível chegar aos 130 km/h e rodar e até 44 km sem emitir poluentes.

O Jeep traz de série ar-condicionado digital de duas zonas, teto solar panorâmico, bancos de couro e com ajustes elétricos, quadro de instrumentos digital, alertas de ponto cego e saída de faixa (com correção no volante), frenagem automática de emergência, acesso por chave presencial e partida por botão. O modelo não tem opcionais.