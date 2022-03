Caloi relança Mobylette com motor elétrico; saiba quanto custa

A Caloi relançou no mercado uma nova versão da Mobylette para 2022 com autonomia de 30 km e velocidade de até 25 km/h. O veículo repaginado custa R$ 9 mil. As vendas serão feitas a partir desta quarta-feira (16) no site do Mercado Livre por tempo limitado.

Segundo a marca, economia e sustentabilidade são "carros-chefe" da Mobylette, que possui 350 W de potência para uso urbano e terrenos com desníveis leves.

A altura sugerida para o modelo é a partir de 1,65 m e capacidade máxima de peso suportado até 100 kg.

As entregas serão feitas inicialmente via Mercado Livre em todo o território nacional. Já entre os próximos dias 28 e 31 de março, bikeshops de todo o país passarão a comercializar.

“A Mobylette marcou gerações, foi uma verdadeira febre por mais de duas décadas e sua memória permaneceu viva na cultura brasileira graças a uma legião de fãs e colecionadores que mantiveram sua chama acesa. Agora, é com grande orgulho que trazemos de volta a Caloi Mobylette às ruas, mas de uma nova forma, com visual urbano mais moderno, na versão elétrica, redefinindo o futuro da mobilidade”, destacou o diretor de marketing da Caloi, Eduardo Rocha.