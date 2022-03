Fiat apresenta novo Pulse Abarth durante prova do BBB 22; veja fotos

A divisão esportiva da Fiat, chamada Abarth, está de volta ao País. Neste domingo (13), o modelo SUV compacto Pulse estreou durante a Prova do Bate Volta do BBB 22. O modelo exibido no programa tinha adesivos laterais vermelhos com o nome "Abarth" em destaque e rodas pretas.

Equipado com motor 1.3 turboflex (185 cv), que já integra a picape Toro e os dois modelos nacionais produzidos pela Jeep, Compass e Renegade, o veículo só deve chegar ao mercado no último trimestre deste ano. Mas os interessados em adquirir o automóvel já podem acessar uma plataforma digital e saber mais detalhes dele. As informações são do jornal Folha de S. Paulo e do portal Uol.

Legenda: O modelo deve ser o mais potente lançado pela Fiat, desde o Marea Turbo Foto: divulgação

No reality show, o ator Douglas Silva venceu a prova e, além de escapar do paredão, ganhou um exemplar do veículo, mas em uma configuração diferente. O brother deve receber a versão Impetus 1.0 turbo flex (130 cv), que em São Paulo é anunciada por R$ 125.484.

Outros esportivos devem chegar ao Brasil

A Fiat promete lançar pelo menos mais dois modelos da divisão esportiva no País. O nome da subsidiária é uma homenagem ao sobrenome de Carlo Abarth, responsável por preparar carros da marca para correr na Itália e, em seguida, se tornou braço esportivo e de competições. O escorpião usado como símbolo no brasão é uma referência ao signo do empresário.

Legenda: O escorpião do brasão é uma referência ao signo de Carlo Abarth Foto: divulgação

O Head da marca italizana, Herlander Zola, declarou que a expectativa é ter entre 25 e 50 lojas chanceladas para vender os produtos da Abarth no País.

Características do novo esportivo

Legenda: O motor 1.3 turboflex da família GSE possui 185 cv Foto: divulgação

O SUV esportivo da Abarth será lançado mundialmente. O motor 1.3 turboflex da família GSE possui 185 cv e 23,5k gfm quando com etanol e que estará sempre combinado ao câmbio automático de seis marchas.

O modelo deve ser o mais potente lançado pela Fiat, desde o Marea Turbo. O Pulse ainda deve receber modificações na suspensão, com amortecedores, molas e barras estabilizadoras próprias, além de escape exclusivo para ter um ronco mais encorpado.

Legenda: O Pulse ainda deve receber modificações na suspensão Foto: divulgação