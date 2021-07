Fiat Cronos 2022 ganha série S-Design reestilizada

A linha 2022 do Fiat Cronos chega às concessionárioas com a série especial S-Design. A novidade passou uma reestilização visual completa e ficou mais esportiva. O modelo também privilegiou a sofisticação com a inclusão do bronze aos seus elementos.

A logo da Fiat na parte dianteira foi um dos itens que ganhou o detalhe em bronze. Na traseira, além do logotipo na tampa do porta-malas, o nome do modelo e o badge S-Design têm as peças também escurecidas e em bronze.

Na parte interna, a costura do volante em couro e dos bancos, que possuem padronagem diferenciada em relevo, são em bronze. O painel e console central também possuem detalhes na cor.

Legenda: Parte interna do Fiat Cronos 2022 Foto: Divulgação

No interior do veículo, há també, para além do design exclusivo, de uma cabine com elevado padrão de qualidade, com ar-condicionado automático digital e do sistema Keyless Entry n’Go.

O sistema conta com telecomando para destravar as portas e ligar a ignição; sensores de presença instalados nas maçanetas dianteiras externas e na tampa do porta malas, somados ao botão de ignição instalado no interior da cabine.

O modelo da Fiat apresenta ainda câmera de ré, retrovisores elétricos, Hill Holder e controles eletrônicos de tração e estabilidade. O porta-malas tem 525 litros, o maior da categoria.

O Cronos S-Design chega ao mercado em duas versões: Cronos 1.3 MT - que sai por R$72,990 - e Cronos Drive 1.3 MT – cujo valor é R$ 78,590.

Legenda: Parte interna do Fiat Cronos 2022 Foto: Divulgação

O primeiro modelo reúne economia com o motor Firefly 1.3 de quatro cilindros e câmbio manual e vem completo de série.

Já o Cronos Drive 1.3 MT incorpora a extensa lista de itens da configuração de entrada e soma a moderna central multimídia Uconnect de 7 polegadas, comandos de áudio no volante, entradas USB dianteira e traseira, vidros elétricos traseiros, sensor de estacionamento traseiro e assinatura em LED nos faróis.