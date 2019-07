Identificando oportunidades

No mutável campo dos novos negócios, detectar uma nova oportunidade pode ser um grande diferencial. O novo mercado e o novo consumidor também estão exigindo um novo profissional, um novo ofertante de bens e serviços, bem como exigem que seus desejos mais específicos sejam atendidos, lembra Wilson Linz, professor da Universidade de Fortaleza (Unifor) e consultor técnico do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges) da Unifor.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) explica que permanecer no mercado é estar atento às oportunidades e agir corretamente para aproveitá-las.

Essa tese está na publicação “Como identificar as oportunidades e conquistar o cliente”, de Renato Fonseca, na série Saiba Mais, do Sebrae-SP. De acordo com essa publicação, a dinâmica da oportunidade é: se sua empresa descobre uma oportunidade e age para aproveitá-la, passa a ter uma grande chance de ser a escolhida pelos clientes na hora da decisão de compra. Como identificar a oportunidade de um novo negócio, então?

Ideia x oportunidade

Perguntar-se o que e como a empresa pode fazer para melhorar aquilo que já faz, manter-se atento e observar as tendências e os movimentos do mercado são dicas de ouro para se reinventar e manter-se em alta. Mas antes, é preciso esclarecer que nem toda ideia de negócio se configura numa oportunidade de negócio.

Uma ideia somente se transforma em oportunidade quando seu propósito vai ao encontro de uma necessidade de mercado, ou seja, quando existem potenciais clientes, ensina o documento do Sebrae.

Uma oportunidade também tem seu tempo, seu momento correto. Atualmente, o novo fica velho rapidamente. E para não desaparecer, mesmo a empresa que foi pioneira em determinado produto ou serviço, deve estar preparada para melhorar, atualizar ou até mesmo substituir tal produto ou serviço a fim de manter-se competitiva.

Postura atenta

Assim, a publicação da série Saiba Mais diz que uma empresa somente pode permanecer no mercado se ela está aproveitando as oportunidades que se apresentam. E fazer isso exige, inicialmente, uma postura do empreendedor de sempre estar atento ao que está acontecendo ao redor do seu negócio.

Na prática, essa postura se traduz em participar de atividades, como feiras, exposições e eventos relacionados ao setor de negócios no qual a empresa atua; procurar ler revistas do segmento, participar de reuniões e encontros em associações, conversar com os concorrentes, clientes, empregados, fornecedores e empresários de outros setores.

Procurar compreender as tendências de mercado, as situações econômicas, políticas e sociais também é essencial. Wilson Linz reforça que hoje existe uma infinidade de oportunidades, pois se trata de um mercado totalmente diferente. Muitas profissões tradicionais, por exemplo, são substituídas por outras que tenham ligação com as mudanças do mundo atual.

O consumidor

Ele aponta que o mundo está mudando muito. “As pessoas estão muito diferenciadas daquelas de cinco anos atrás. Quando nossos avós compravam um carro, era para a vida inteira. Quando eles compravam um eletrodoméstico, era de uma marca tradicional, repassada para filhos e netos”, detalha o consultor técnico do Eges.

Hoje, segue explicando, a tecnologia aproximou muito essas antigas diferenças entre produtos, tanto nas qualidades, quanto nas funcionalidades. Muitos produtos que achamos que eram padronizados estão sofrendo de forma acentuada, cita o professor. Um exemplo é o notebook. “Os primeiros eram grandes. Hoje, nós temos computadores pequenos, com uma potência extraordinária. Então, as empresas, já há algum tempo, passaram a se incomodar com os valores que são captados no mercado”, declara Wilson Linz.

E esses valores são essenciais para indicar oportunidades de negócio. Outro exemplo do docente é o dos advogados. Eles têm que começar a trabalhar com aplicativos, informando datas de audiência e outros assuntos disponíveis aos clientes sem que eles tenham que entrar em contato com o escritório constantemente, sugere Wilson Linz.

A oportunidade

Observar os comportamentos do consumidor, os movimentos e as tendências de mercado em curto, médio e longo prazo dão pistas de onde podem estar as oportunidades. Outro ponto que merece atenção é as empresas se perguntarem como podem melhorar aquilo que já fazem. Seja uma nova forma de entrega, seja acrescentar um procedimento que agilize a fabricação do produto, entre outras possibilidades.

Para responder a essa pergunta, o Sebrae incentiva a geração de várias ideias até que uma delas seja oportunidade potencial de fato. Claro que sempre que algo novo ou diferente é realizado existe o risco do desconhecido. Dessa forma, a empresa deve procurar reduzir esse risco, aperfeiçoando a qualidade da informação sobre os fatores que constituem a potencial oportunidade.

Contribuem à redução dos riscos ações como a realização de pesquisa com clientes em potencial, com o fim de entender hábitos, preferências e perfis. Além disso, também há a identificação de um setor da cidade que possa ser atendido pelo serviço em fase de teste. Essas atitudes, por sua vez, ajudam na caracterização da oportunidade e na diminuição dos riscos da ideia inicial.

Tendo maior segurança sobre a oportunidade, é a vez de planejar e realizar a ação, acompanhar os resultados e seguir atento aos movimentos do mercado, que podem demandar novas adaptações em forma de novas oportunidades de negócio.

Um exemplo mencionado por Wilson Linz é a violência. Ele diz que todo mundo pensa que, por conta da violência, o mercado deve oferecer produtos relacionados à segurança. “Não. Com a situação da violência, o mercado vende freezer, micro-ondas, deque, piscina, condomínio fechado, porque as pessoas não querem sair de casa. Todo esse processo foi reformulado substancialmente”, pontua o docente.



Atenção

Para aproveitar as oportunidades de negócio, o empreendedor precisa ter sensibilidade e capacidade de perceber essas oportunidades. Eis alguns pontos a se levar em consideração que podem ajudar nesse processo:

- As oportunidades estão em qualquer lugar;

- Exigem grandes esforços;

- São atraentes, duráveis e têm hora certa;

- Estão vinculadas a um produto ou serviço que agrega valor para seu consumidor;

Atenção ainda a estes aspectos, pois as oportunidades podem estar justamente nisso:

- Observação de tendência;

- Caos do mercado;

- Mudança na economia;

- Novos hábitos e costumes;

- Exploração de hobbies;

- Alianças estratégicas;

- Aperfeiçoamento do negócio.

Fonte: administradores.com