Prático e limpo

Na hora de preparar ou aquecer algum alimento, o forno de micro-ondas é imbatível. Bastam poucos toques nos botões e tudo está resolvido. No entanto, esse eletrodoméstico, que facilita tanto o trabalho de qualquer dona de casa, precisa de alguns cuidados na sua limpeza – que precisa ser frequente, já que é parte fundamental no manuseio de alimentos sólidos e líquidos. É preciso evitar que o acúmulo de alimentos deixe o aparelho sujo e prejudique o seu bom funcionamento.

Como é inevitável que o microondas se suje, em menores ou maiores proporções, a medida fundamental é fazer de tudo para que a sujeira não seja tão grande. Existem embalagens e recipientes plásticos com tampas, apropriados para essa finalidade – o que pode evitar o derramamento de molhos e líquidos no interior do micro-ondas, por exemplo.

Trabalho

Os especialistas em organização doméstica indicam que o ideal é que a limpeza do micro-ondas seja feita, no mínimo, uma vez por semana. O aconselhável é não deixar a sujeira acumular, pois o trabalho pode ser bem maior.

Ao limpar o aparelho, fique atento para que todas as partes estejam higienizadas da melhor maneira possível. Nunca é demais lembrar: primeiro, desligue o aparelho da tomada; depois disso, retire o prato giratório e o círculo que fica por baixo dele. Certifique-se de que não tem nada dentro antes de começar a limpeza.

O ideal é evitar o uso de material de limpeza industrializado, pois normalmente a fórmula desses produtos contém substâncias químicas que podem ser agressivas às peças do micro-ondas.

Esse cuidado também é importante porque todo resíduo de produto químico contém moléculas que, se ficarem impregnadas no aparelho, podem causar problemas de saúde ou contaminar os alimentos.

Produtos

A dica básica para a limpeza do micro-ondas é usar vinagre, bastante eficiente nesse tipo de ação. Você pode fazer de duas formas. Uma das maneiras é colocar, dentro do micro-ondas, uma vasilha refratária com duas xícaras de água e duas colheres de sopa de vinagre; aqueça sem a tampa para que as gotas molhem as paredes do micro-ondas. Não precisa ferver. Depois, é só passar um pano seco e retirar a sujeira. Outra forma possível de limpeza é colocar algumas gotas de vinagre em um pano e passar diretamente nas paredes internas do aparelho. O prato giratório pode ser lavado normalmente na pia e, depois de seco, colocado no lugar.

A parte externa do aparelho também não pode ser esquecida. Se a superfície não estiver muito engordurada, pode-se usar uma mistura de uma xícara de água, uma colher de sopa de vinagre e uma colher de café de bicarbonato de sódio; passe em toda a área externa do micro-ondas e remova o excesso com um pano seco. Se o eletrodoméstico estiver muito sujo, acrescente a essa mistura detergente de louça neutro. Com essas dicas, você terá seu forno de micro-ondas limpo e sempre pronto para o uso.

Dicas

. Muito importante: nunca jogue água no interior do micro-ondas. Isso pode prejudicar o funcionamento do aparelho e até danificá-lo;

. O painel de controle não pode ser molhado, então, use apenas um pano seco ou um papel toalha na limpeza dele;

. Apesar de o prato giratório poder ser lavado na pia, cuidado! Espere a peça esfriar antes de lavar em água fria para que ela não trinque nem quebre.

Passo a passo

. Em um refratário pequeno de louça ou de vidro, coloque duas colheres de água e uma colher de sopa de vinagre;

. Coloque o recipiente no micro-ondas e ajuste para a potência máxima, pelo tempo de 5 minutos;

. Quando o aparelho apitar, marcando o fim do tempo programado, deixe a mistura lá dentro por mais ou menos 3 minutos;

. Quando abrir a porta do micro-ondas, verá que todos os restos de alimentos impregnados amoleceram. Passe um pano seco ou um papel toalha para retirar a sujeira.